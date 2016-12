Diocèse de Sainte-Anne : cinq prêtres célèbrent 50 ans de prêtrise

Crédit photo : Courtoisie

Cinq prêtres du Diocèse de Sainte-Anne de La Pocatière célèbrent cette année 50 ans de prêtrise. Ce sont les abbés Paul Bélanger, Jean-Paul Caron, Marcel Coulombe, Marcel Lamonde et Jean-Paul Martin. Voici quelques notes sur leurs parcours.

L’abbé Paul Bélanger est né à Saint-Aubert. Il fait ses études classiques au Collège de Sainte-Anne et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Ordonné prêtre le 11 juin 1966 par Mgr Charles-Henri Lévesque, il est d’abord prêtre-Auxiliaire au Collège de Sainte-Anne. Puis il poursuit des études en théologie à Ottawa puis à Louvain, en Belgique. De 1969 à 1971, l’abbé Bélanger est responsable de la pastorale à l’Institut de technologie agricole de La Pocatière et animateur de pastorale à Commission scolaire régionale Pascal-Taché pour le secteur de La Pocatière. En 1980, il entreprend des études en spiritualité et Bible avant d’être nommé, en 1981, vicaire à Saint-Ludger de Rivière-du-Loup. Après une période de convalescence, l’abbé Bélanger a collaboré à l’équipe d’animation de la Maison de la Paix de La Pocatière. En 1993, il devient animateur de la communauté des prêtres du Collège de Sainte-Anne. En 1999, il est nommé directeur de la Villa Saint-Jean, fonction qu’il conservera jusqu’à sa fermeture.

L’abbé Jean-Paul Caron est né à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, il fait ses études classiques au Collège de Sainte-Anne et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec et à l’Université Laval. Ordonné prêtre le 18 juin 1966 par Mgr Charles-Henri Lévesque, il est secrétaire de l’évêque et maître de cérémonie de 1966 à 1968. Après deux années d’études à l’Institut de pastorale de Montréal, il est nommé vicaire à Mont-Carmel de 1970 à 1975 tout en assumant la responsabilité diocésaine du Service de pastorale familiale jusqu’en 1977. Cette année-là, il devient animateur de pastorale à la Commission scolaire régionale du Grand-Portage. Il y sera en fonction jusqu’en 1986. De 1986 à 1991, l’abbé Caron a été aumônier adjoint au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. En 1992, il est nommé administrateur paroissial à Sainte-Euphémie. En juin 1995, il était nommé administrateur paroissial pour les paroisses de Saint-Pamphile et de Saint-Omer. Après une année de ressourcement, il est nommé, en 2002, collaborateur pour les différentes paroisses de l’Unité pastorale de Montmagny-Nord.

Né à l’Île-aux-Grues, l’abbé Marcel Coulombe a fait ses études classiques au Collège de Sainte-Anne et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec et à l’Université Laval. Il a été ordonné prêtre à Cap-Saint-Ignace le 4 juin 1966 par Mgr Charles-Henri Lévesque. D’abord prêtre-auxiliaire au Collège, il est nommé aumônier des camps provinciaux d’été 4-H de 1867 à 1973. De 1969 à 1971, l’abbé Coulombe est vicaire à Saint-Alexandre. De 1971 à 1973, il mène des études en droit canonique à l’Université d’Ottawa. De 1973 à 1984, il occupe le poste de chancelier au diocèse. Après deux années d’études en spiritualité à Rome, il revient au Québec en 1986 pour occuper le poste de vicaire à Saint-Thomas de Montmagny. À compter de 1991, l’abbé Coulombe est collaborateur à la paroisse Saint-Mathieu. Depuis 2001, il est membre de l’équipe pastorale des paroisses de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise. Depuis 2013, il est membre du Conseil presbytéral et du Collège des consulteurs.

L’abbé Marcel Lamonde est né à Saint-Denis. Il a fait ses études au Collège de Sainte-Anne et au Grand Séminaire de Québec avant d’être ordonné prêtre le 18 juin 1966 par Mgr Bruno Desrochers. De 1966 à 1991, il enseigne au Collège de Sainte-Anne tout en poursuivant des études en physique de 1967 à 1972 à l’Université Laval. De 1984 et 1992, il est aussi responsable de la desserte du Lac-Trois-Saumons. À compter de 1991, l’abbé Lamonde entreprend d’exercer son ministère en milieu paroissial d’abord comme collaborateur à Saint-Thomas de Montmagny puis comme administrateur paroissial à Saint-Eugène. En 1993, il se joint à l’équipe presbytérale de Saint-Jean-Port-Joli. De 1995 à 1998, il agit comme administrateur paroissial à Saint-Jean-Port-Joli. Depuis mai 2002, l’abbé Marcel Lamonde fait partie de l’équipe pastorale des paroisses Sainte-Anne/Saint-Onésime. Il assume aussi la responsabilité du Sanctuaire Notre-Dame de Fatima et siège depuis 2007 au Conseil diocésain pour les affaires économiques.

Enfin, né à Saint-Modeste, l’abbé Jean-Paul Martin a fait ses études classiques à l’Externat de Rivière-du-Loup et au Collège de Sainte-Anne et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Il est ordonné prêtre à Saint-Patrice de Rivière-du-Loup le 11 juin 1966 par Mgr Bruno Desrochers. D’abord prêtre-auxiliaire au Collège de Sainte-Anne, il est nommé, en 1970, aumônier à la commission scolaire régionale du Grand-Portage. En 1978, il devient aussi aumônier des Scouts du diocèse, poste qu’il conservera jusqu’en 1983. En 1985, l’abbé Martin poursuit des études en pastorale à Québec et devient, en 1986, conseiller en éducation chrétienne à la Commission scolaire régionale du Grand-Portage et animateur de pastorale à l’École des métiers de Rivière-du-Loup. À compter de 1987, il est aussi aumônier des Scouts et Guides catholiques du diocèse. En 1996, l’abbé Jean-Paul Martin reprend ses fonctions de conseiller en éducation chrétienne à la Commission scolaire de Rivière-du-Loup. En 2003, il devient collaborateur pour les différentes paroisses de l’Unité pastorale de Rivière-du-Loup.

Avec la collaboration de Gaétan Godbout du diocèse de Sainte-Anne.