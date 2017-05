Développement économique La Pocatière s’engage aussi pour le maintien de l’hôpital

Crédit photo : Maxime Paradis

Réunis en séance régulière le mercredi 17 mai dernier, les membres du conseil d’administration de Développement économique La Pocatière (DELP) ont donné un appui sans réserve aux démarches actuellement menées afin que tout soit mis en œuvre pour assurer un maintien intégral et sans discontinuité des services actuellement dispensés à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

DELP souhaite rappeler aux autorités compétentes que la qualité du milieu de vie et la présence de services essentiels constituent un facteur important d’attraction et de rétention de main-d’œuvre pour nos entreprises du milieu pocatois et de l’ensemble du Kamouraska.

Dans cette perspective, et tout en étant conscient des défis majeurs auxquels sont déjà confrontées nos entreprises dans leurs efforts d’attraction de capital humain, DELP est d’avis que le maintien des services au sein de notre hôpital est un facteur indubitable d’attractivité économique de notre territoire.

Par ailleurs, nul besoin d’insister sur les liens étroits entre le maintien d’une offre de programmes collégiaux dans le domaine de la santé, particulièrement le programme de Soins infirmiers actuellement dispensé au Cégep de La Pocatière, et la nécessaire présence d’un hôpital de proximité au sein d’une ville campus comme La Pocatière offrant des stages diversifiés et en continu.

L’hôpital est en soi une organisation générant des retombées économiques significatives dans le milieu de par le nombre d’emplois de qualité y étant associés, le réseau de fournisseurs de produits et services y gravitant autour et les liens organiques qu’il entretient avec les autres membres de la communauté.