Deuxième Semaine du Patrimoine à Saint-Roch-des-Aulnaies

Crédit photo : Courtoisie

Pour la deuxième édition de la Semaine du Patrimoine, qui aura lieu du 5 au 13 août 2017, le Comité organisateur multiplie les occasions de faire briller la richesse patrimoniale du village de Saint-Roch-des-Aulnaies. Cet événement rassembleur, tant pour les touristes que pour les gens de la municipalité et de la région, a connu un vif succès l’an dernier.

Plus de 25 activités sont organisées afin de mettre de l’avant le patrimoine seigneurial, religieux, immatériel, bâti, paysager et agricole. Ayant connu un réel engouement en 2016, la « Veillée des Censitaires » durant laquelle un calleur-animateur fait danser l’assistance sur les airs qui ont fait le bonheur de nos ancêtres est de retour avec l’ensemble musical « La Marée-Chaussée. » Il en est de même pour le concert « Ça va brasser », où vous découvrirez des talents régionaux et la violoniste Florence Veilleux. Deux balades à saveur patrimoniale organisées par le club de marche, des visites animées à l’église et au cimetière ad sanctos et la messe de bénédiction des animaux, qui attire des centaines de fidèles en compagnie de leurs animaux domestiques figurent toujours au programme.

Nouveautés

Les amateurs de cuisine ancienne pourront se régaler lors du repas convivial au domaine seigneurial où seront servies des pizzas faites avec de la farine du moulin banal et cuites au four à pain. Pour permettre le partage de coutumes et de connaissances, une dégustation de pains produits par des citoyens aura lieu à la Boulangerie Du Pain… c’est tout.

En musique, deux nouveaux concerts à l’église : un d’orgue et l’autre de luth et de théorbe. S’ajoute à ceux-ci un autre événement musical pour toute la famille à la Seigneurie des Aulnaies, à l’orgue de Barbarie. L’Ensemble Dorenlo rendra hommage aux femmes qui savaient tout faire de leurs mains durant le spectacle « Histoire de femmes à l’ouvrage » au Café du Bon Dieu.

René Cloutier, restaurateur d’antiquités, offrira la présentation « Sauver les meubles », à l’atelier de menuiserie intergénérationnel. D’autres activités auront lieu en continu, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Vous pouvez consulter la programmation complète sur la page Facebook de la municipalité.