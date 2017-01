Une deuxième présence au Salon de l’habitation pour L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Les 20, 21 et 22 janvier prochains, au Centre des Congrès de Lévis, la municipalité de L’Islet participera au Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches. Cette dernière fera partie des 100 exposants présents pour l’événement.

À sa deuxième participation au Salon de l’habitation, la municipalité veut faire connaître ses atouts et son dynamisme. En discutant avec les passants, les élus et les employés de L’Islet veulent piquer la curiosité des gens et les inviter « à sortir de l’autoroute » pour découvrir notre milieu où se côtoient les grands espaces, les défis professionnels et l’abondance de ressources.

Le positionnement géographique de la municipalité, à moins de 45 minutes de Lévis, ainsi que la vitalité marquée par le développement résidentiel et économique, sont autant d’éléments que L’Islet considère comme des atouts pour celle et ceux qui désirent y vivre ou y travailler.

Au Salon de l’habitation, la municipalité fera connaître la programmation du parc Havre du Souvenir, les nombreuses installations (jeux d’eau, garderies, etc.) et le programme d’aide financière à la construction résidentielle.

Pour connaître les détails du Salon de l’habitation 2017 en Chaudière-Appalaches, visitez le www.sh-ca.ca.