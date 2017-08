Deux frères aveugles de Saint-Pascal ont participé à un camp d’immersion en Ontario

Crédit photo : Courtoisie

Samuel, 14 ans, et Benjamin Ouellet, 16 ans, deux frères aveugles de Saint-Pascal, reviennent du nouveau camp d’immersion d’INCA, un organisme à but non lucratif qui permet aux personnes aveugles ou ayant une vision partielle d’avoir une vie épanouie depuis maintenant 100 ans.

Situé dans la région de Muskoka en Ontario, c’est du 23 au 28 juillet 2017 au Centre Lake Joseph d’INCA que Samuel et Benjamin ont été accueillis au cœur des campeurs anglophones. Tout au long de la semaine, ils ont eu la chance d’améliorer leurs connaissances linguistiques par l’entremise de cours d’anglais ainsi que d’activités de plein air et de groupe. Les Ouellet n’étaient pas seuls dans cette aventure, ils étaient accompagnés de six autres Québécois de 13 à 17 ans ayant des problèmes de vision.

De plus, en séjournant à l’extérieur de la maison et en ayant des responsabilités de vie du camp, les garçons ont développé leur autonomie et leur indépendance.