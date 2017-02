Deux étudiants se lancent dans la vente de complets sur mesure par internet

Crédit photo : Maxime Paradis

Au moment où le marché de la mode masculine est en pleine croissance et que les boutiques en ligne consacrées à la vente de vêtements pour hommes se multiplient à un rythme effréné sur le web, deux jeunes étudiants du Cégep de La Pocatière lançaient récemment une des premières boutiques en ligne québécoise spécialisée dans la vente de complets pour hommes faits sur mesure.

Philippe Paradis, 18 ans, et Gabriel Garon, 23 ans, sortent clairement du lot entre les murs du Cégep de La Pocatière. Le premier est du type à chercher les occasions pour sortir en complet trois pièces, alors que l’autre valorise au plus haut point l’habillement plus classique et le bien paraître. Au royaume des jeans et du t-shirt, il n’y a pas à dire, ils détonnent.

«On ne se le cachera pas, dans le domaine dans lequel on étudie, c’est bien vu d’être bien habillé quand on arrive sur le marché du travail», de mentionner Gabriel. Les deux jeunes hommes sont des étudiants de deuxième année en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep de La Pocatière.

Genèse du projet

Grand fan de la série américaine «Suits» (NDLR : télésérie juridique américaine qui mise notamment sur l’importance de porter de beaux habits), Philippe se magasinait un complet sur le web quand il est tombé par hasard sur un site américain qui lui permettait de faire confectionner le sien sur mesure.

Séduit par le concept, c’est là qu’il a suggéré à Gabriel de réorienter leur projet de boutique en ligne sur lequel ils travaillaient à ce moment, vers une mercerie pour hommes spécialisée dans la vente de complets faits sur mesure. Mercerie l’Authentique est le nom qu’ils ont retenu pour l’entreprise.

«Ce n’est pas très répandu au Québec. On est dans les premiers. Et c’est un peu pourquoi on a décidé de se lancer, pour offrir un service en français à la clientèle, dans une gamme de prix accessibles», d’expliquer Philippe.

Processus d’achat

En se rendant sur le site internet mercerielauthentique.ca, le consommateur fait le choix entre 52 modèles de complets différents, de deux ou trois-pièces.

Une fois la commande passée, Philippe et Gabriel entrent en contact avec le client et lui demandent de prendre 20 mesures pour la confection du complet, en plus de joindre trois photos. Par la suite, les deux jeunes entrepreneurs s’engagent à ce que le client reçoive son complet dans les cinq semaines suivantes.

«C’est la façon de procéder qu’on a choisie pour commencer. Ça nous permet de faire un suivi serré et personnalisé avec le client et d’assurer un certain contrôle qualité», de confier Gabriel.

Faisant affaire avec plusieurs fournisseurs à l’international, Gabriel et Philippe entendent bien augmenter le choix de complets disponibles dans les prochaines semaines. Également, ils aimeraient offrir une gamme d’accessoires allant de la cravate, en passant par le nœud papillon, le mouchoir de poche et la pince à cravate.

«On en tiendrait plusieurs en inventaire, ce qui nous permettrait de les livrer dans un délai de neuf jours maximum», de conclure Philippe.