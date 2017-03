Deux établissements changent de noms

Crédit photo : Maurice Gagnon

Depuis l’entée en vigueur des Centres intégrés de santé et de services sociaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux dit vouloir assurer une certaine uniformité dans la dénomination de ses établissements afin « qu’elle reflète bien la nature de leur mission et de leurs activités ».

Ainsi, le Centre d’hébergement D’Anjou de Saint-Pacôme devient le Centre d’hébergement de Saint-Pacôme. Le CLSC Les Aboiteaux (point de service de Saint-Pascal) devient le CLSC de Saint-Pascal. Une vingtaine d’autres établissements sont aussi touchés sur les territoires de Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie et La Matapédia.