Deux épopées : l’une familiale et l’autre en Antarctique

Crédit photo : Courtoisie

Deux artistes appréciés du public fouleront bientôt les planches de la salle Promutuel Assurance. Chacun offrira une épopée digne des plus grands exploits : le quotidien d’une famille nombreuse pour François Massicotte et la traversée solo en Antarctique pour Rémi-Pierre Paquin, alias l’aventurier Frédéric Dion.

Le quotidien de François Massicotte est bien rempli. Ce père de quatre enfants, âgés entre 16 ans et un an et demi, ne devait écrire qu’un ou deux numéros sur la vie de famille… c’est finalement devenu le thème central de son septième spectacle. Le spectacle est présenté le vendredi 27 octobre à 20 h.

Antarctique en solo

Si vous n’avez pas froid aux yeux, Antarctique solo est pour vous. Basée sur l’histoire véridique de l’aventurier québécois Frédéric Dion, la pièce de théâtre met en scène le comédien Rémi-Pierre Paquin, seul sur scène comme l’était l’aventurier dans cette contrée hostile.

Victime d’une mauvaise bourrasque, l’aventurier n’a plus qu’une vingtaine de minutes pour retrouver son traîneau, autrement, c’est la mort. Une épopée qui tient le spectateur sur le bout de sa chaise jusqu’à la fin.

Cette histoire vraie enlevante a attiré les foules tout l’été à Shawinigan, affichant complet presque tous les soirs. Embarquement pour cette odyssée le samedi 28 octobre 20 h à la salle Promutuel Assurance.