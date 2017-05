Deux défis sportifs pour les élèves de Chanoine-Beaudet

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINT-PASCAL – Les élèves de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal participeront à deux défis sportifs au cours des prochaines semaines. Le premier étant la Course du Grand défi Pierre Lavoie qui se tiendra les 13 et 14 mai.

Pour une quatrième année consécutive, une quarantaine d’élèves prendront part à la Course du défi Pierre Lavoie qui réunira plus de 5 000 coureurs provenant de 135 établissements secondaires, collégiaux et universitaires du Québec. Ils franchiront à relais, jour et nuit, la distance de 270 kilomètres qui sépare Québec de Montréal où une fête est prévue à leur arrivée au Vieux-Port. Les coureurs participeront aux deux heures à des relais de 2 km. Entre les relais, ils seront dans l’autobus. Chaque jeune aura couru entre 30 et 35 kilomètres. Dans le but de relever ce défi, les élèves s’entraînent depuis septembre dernier sur route, en gymnase, sur terre battue et au Stade Premier Tech de Rivière-du-Loup. Pour la présidente de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, Mme Édith Samson, il s’agit d’un défi de persévérance et de solidarité.

ESCB

Un autre événement se tiendra le 26 mai. La Course Ensemble sautons, courons, bougeons (ESCB) remplacera la Course Claudie-Ouellet à laquelle l’école, conjointement avec les parents de la jeune élève décédée, a décidé de mettre fin. Né de l’initiative de trois élèves de 5e secondaire, Thibaud Schaefler, Louis Pariseau et Zacharie Dionne, cet événement réunira un millier d’élèves du primaire et du secondaire dans le but de promouvoir l’activité physique. Plusieurs parcours s’offriront à eux. Une course de 750 mètres est proposée aux élèves du primaire en avant-midi et à ceux du secondaire en après-midi. Ces derniers pourront également prendre part à une course de 3 km. Les jeunes pourront en outre faire preuve d’agilité dans un parcours à obstacles de type « bootcamp » dans six structures gonflables.

Selon Mme Marie-Josée Saindon, enseignante coresponsable de la Course du Grand défi Pierre Lavoie pour l’école Chanoine-Beaudet, la participation à cette épreuve est l’aboutissement de plusieurs semaines de travail avec les jeunes. Cette course est un mouvement de mise en forme visant le changement des habitudes de vie.