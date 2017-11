Deux dames égarées dans les sentiers de Saint-Germain

Deux dames qui se baladaient en forêt du côté de Saint-Germain ont dû faire appel à la Sûreté du Québec pour les aider à retrouver leur chemin, après avoir été prises de cours par la tombée du jour.

C’est dimanche vers 17 h 15 que les deux dames ont contacté la Sûreté du Québec pour qu’elle leur porte secours. « Elles avaient un cellulaire avec elles, mais elles n’étaient pas en mesure de retrouver leur chemin, à cause de la noirceur », d’indiquer le Sgt Claude Doiron de la SQ à Rimouski.

Aussitôt l’appel lancé, quelques véhicules de police se sont pointés à différents secteurs, en bordure du sentier. En maintenant le contact par téléphone avec les deux dames, ils ont fait de la traction sonore et visuelle pour les aider à retrouver leur chemin. « En d’autres termes, on a fait fonctionner les gyrophares et les sirènes pour les orienter », de préciser le Sgt Doiron.

Les deux dames sont finalement sorties des sentiers vers 18 h 15.