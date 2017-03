Deux bonnes nouvelles pour l’industrie touristique 

Crédit photo : Courtoisie

Tourisme Bas-Saint-Laurent se réjouit des engagements que le gouvernement du Québec vient d’annoncer pour le secteur touristique ainsi que le plan d’investissement du ministère du Tourisme.

L’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent applaudit les engagements concrets de plus de 286 millions de dollars pour consolider la place du tourisme en tant que vecteur du développement économique dans toutes les régions du Québec.

Tourisme Bas-Saint-Laurent souligne les investissements bénéfiques sur cinq ans pour le secteur touristique : 126 M$ pour un levier d’aide financière aux projets touristiques d’envergure, prenant assise sur le Programme d’aide au développement des attraits touristiques (PADAT); 35 M$ confirmés en soutien aux festivals et évènements; 100 M$ à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), qui servira, entre autres à déployer des projets sur les axes hiver et nature aventure; 15 M$ pour la pêche au saumon et la pêche sportive; 5 M$ pour améliorer l’accessibilité des infrastructures touristiques; 5 M$ pour le Fonds pour les grands évènements de la ville de Québec.

Selon M. Hugues Massey, président de Tourisme Bas-Saint-Laurent, « Le tourisme québécois a maintenant les outils et les moyens financiers lui permettant de se développer en s’appuyant sur une stratégie nationale partagée par tous les acteurs. Cette stratégie apportera plus d’opportunités pour réaliser des projets de développement pour les entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent. »

« Le budget déposé par le ministre Leitão vient conclure une excellente semaine d’annonces structurantes pour l’industrie touristique du Québec, exprime avec enthousiasme Martin Soucy, président-directeur général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. L’industrie touristique détient maintenant un portefeuille de leviers importants lui permettant de développer des expériences distinctives de calibre mondial. Avec ces projets de l’industrie, et l’approche proactive de commercialisation du Québec assurée par l’Alliance, nous saurons gagner le cœur des voyageurs. »