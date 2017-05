Deux autres notes d’or pour l’harmonie Musiquande et le stage band Mélojazz de L’École polyvalente La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le 89e Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec se tenait récemment à Sherbrooke. Cet événement rassemble environ 8000 participants et plus de 300 prestations musicales y sont présentées.

Encore une fois cette année, les orchestres de l’École polyvalente La Pocatière ont fait bonne figure en ramenant chacun une note d’or. Celle-ci est attribuée aux ensembles obtenant une note supérieure à 85 %.

Le stage band Mélojazz a obtenu la 2e place de sa catégorie avec une note de 89 % et l’harmonie Musiquande a quant à elle pris le 4e rang avec une note de 88,5 %. Considérant que l’harmonie compétitionne dans une catégorie regroupant des élèves de 1re à 5e secondaire et que la moitié des musiciens de l’ensemble sont en 1re et 2e secondaire, tout porte à croire que les succès de l’ensemble se poursuivront dans le futur.

Mentionnons que l’ensemble de drumline, qui en est à sa première année d’existence, a offert une performance impeccable qui a beaucoup plu au public. Les jeunes percussionnistes semblent prêts à joindre le volet compétition dès l’an prochain.