Desjardins s’implique pour les Fermières

Crédit photo : Courtoisie

C’est le jeudi 4 mai dernier au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli devant plus de 200 femmes membres des différents cercles des fermières que se déroulait le 76e Congrès des Cercles de Fermières de la Fédération 03 Les Appalaches.

Mme Francyne Pellerin, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, comptait parmi les invités d’honneur de Mme Gabrielle Pelletier, présidente de la Fédération région 03. Desjardins a toujours supporté les cercles des Fermières. Dans son discours, Mme Pellerin a partagé les valeurs de Desjardins qui sont en lien avec celles des Fermières du Québec : l’autonomie des personnes, l’entraide, l’enseignement et l’enrichissement des communautés. C’est toujours une fierté de rencontrer des gens qui par leur implication permettent de changer les choses.

Mme Pellerin a pu faire connaissance avec le Conseil d’administration de la Fédération région 03 de même qu’avec des présidentes de son secteur, dont font partie six cercles des Fermières avec 201 membres.

Cette organisation est présente plus que jamais au Québec depuis plus de 100 ans. Le mot « Fermière » témoigne des racines de la plus grande association de femmes de la province. Ces femmes sont actives, impliquées dans leur communauté et modernes. Cependant, elles demeurent les gardiennes du patrimoine culinaire et artisanal qu’elles transmettent généreusement de différentes façons, par exemple, avec le livre : « Qu’est-ce qu’on mange? »

Les membres des CFQ défendent les droits des femmes et des familles, adoptant des résolutions qui sont transmises aux divers paliers gouvernementaux. De plus, leur bénévolat fait du bien partout dans les communautés, palliant aux besoins et, souvent, sans bruit.

Les réunions mensuelles dans chacun des Cercles, de même que les ateliers, cours et conférences, fournissent pour leur part aux femmes un lieu d’échange d’idées et de connaissances, sous le signe de l’amitié. Une école de vie, autrement dit.

Gagnantes

Voici les noms des gagnantes qui se sont méritées le premier prix pour chaque catégorie : Tissage, écharpe, technique leno : Mme Yolande Nadeau du Cercle L’Islet-sur-Mer avec un pointage de 99,1; Couture, couverture doublée de bébé, technique courtepointe : Mme Nicole Jeffrey du Cercle Saint-Denis avec un pointage de 98; Tricot, 2 jambières tricot à l’aiguille : Mme Lucie Bossé du Cercle de Saint-Louis-du-Ha-Ha avec un pointage de 99,3; Fantaisie, bordure décorative, technique broderie d’Assise : Mme Rachelle Caron du Cercle Ville L’Islet avec un pointage de 98,4; Concours spécial pochette, technique fléché : Mme Huguette Anctil du Cercle Tourville avec un pointage de 98,4.