Des sous pour la bibliothèque du Cégep

Crédit photo : Courtoisie

Le Cégep de La Pocatière obtient de l’argent supplémentaire pour la modernisation de sa bibliothèque. 145 000 $ d’argent neuf ont été annoncés cette semaine, de la part du fédéral.

Depuis trois ans, la bibliothèque est en transformation.

« On veut que ce soit un haut lieu du savoir que nos étudiants puissent habiter. Cet argent-là nous permettra de boucler la boucle. On veut en faire un espace créatif. On veut aussi éventuellement l’ouvrir à la population », souligne la directrice Marie-Claude Deschênes.

Le trois quarts du projet est déjà réalisé. La dernière étape touche l’entrée de la bibliothèque.