Des sous pour des projets communautaires dans la région

Crédit photo : Maxime Paradis

Les municipalités de L’Islet, Saint-Pascal et Saint-André ont toutes reçu des aides financières de la part des gouvernements provincial et fédéral pour la rénovation d’infrastructures communautaires et sportives. Au total, ces trois projets représentent des investissements de près de 4 millions $.

À Saint-André, c’est un peu plus de 273 000 $ qui serviront à la réfection du Centre des loisirs de la municipalité, du parc et de la patinoire. « Nous avons très peu d’infrastructures sportives à Saint-André. Il était nécessaire d’avoir une patinoire digne de ce nom. Quant au Centre des loisirs, c’est le seul lieu de rassemblement de la municipalité. Il sera beaucoup plus accueillant pour tous les citoyens », de déclarer Mme Charlyne Cayer, conseillère municipale.

Saint-Pascal

De toutes ces annonces, c’est la Ville de Saint-Pascal qui reçoit la plus grosse part du gâteau avec son projet de réfection du Centre communautaire Robert-Côté. La facture, qui s’élève à 3 226 420 $, correspond à un investissement d’un peu plus de 1 M$ pour la municipalité.

La cuisine sera réaménagée dans une annexe qui sera construite à l’arrière du bâtiment, permettant ainsi à la salle communautaire d’occuper le plein plancher au rez-de-chaussée. « On va également ajouter un séparateur pour diviser la salle en deux, au besoin. À terme, la capacité d’accueil du Centre sera de 600 personnes et il sera possible d’y tenir des congrès », d’indiquer le maire, M. Rénald Bernier.

Un ascenseur sera également ajouté dans le hall d’entrée pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite désireuse de se rendre au sous-sol. La bibliothèque verra également sa superficie augmenter. Les travaux sont prévus pour 2018.

L’Islet

À L’Islet, l’aide financière concerne la rénovation de la salle des habitants. Construit en 1820, ce bâtiment a été nommé bâtiment historique en 1957. Les travaux consistent au réaménagement d’un accès pour personnes à mobilité réduite, à la réfection du revêtement extérieur, au remplacement des fenêtres et des portes et la rénovation des balcons.

Le coût de l’opération s’élève à 305 000 $. Chacun des paliers gouvernementaux injecte 100 000 $ dans le projet, via le Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités – volet Infrastructures provinciales-territoriales. La municipalité complète la facture en injectant 105 000 $.

Pour le maire de L’Islet, M. André Caron, cette annonce était attendue depuis très longtemps. Le bâtiment, qui fait non seulement office de lieu communautaire au sein de la Municipalité, abrite également la bibliothèque. « Les plans et devis sont complétés, les travaux seront réalisés cet été », précisait-il.