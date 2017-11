Des rubans et des médailles pour le CPA St-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Les 10, 11 et 12 novembre dernier se tenait à Saint-Jean-Port-Joli la compétition Invitation Côte-du-Sud en patinage artistique.

Le Club de Saint-Pascal a fait bonne figure. Les patineuses qui ont remporté des rubans sont, au Patinage Plus dans la catégorie étape 4, Alexandra Lajoie (ruban argent), Laurence Morneau et Moran Caron (ruban bronze). Au niveau des STAR : STAR 1, Carolane Richard (ruban or) et Marie-Soleil Plourde (ruban argent); STAR 2, Élodie Richard (ruban or), Marie-Soleil Madore, Ellie Gagnon et Kelly-Ann Massé (ruban argent) et Nelly Pelletier (ruban bronze); STAR 3, Lousia Yu (ruban bronze). Au niveau des médaillées, dans les catégories compétitions, Mariane Moreau, catégorie Sans limite moins de 7 ans, a remporté une médaille d’or avec un pointage de 12.17.