Des professionnels se lancent dans le coworking à Saint-Pascal

Crédit photo : Maxime Paradis

Parce qu’il a rendu disponibles des espaces de bureaux en location dans le local de son entreprise Hidalgo, situé dans l’Édifice Laplante, Sandro Thornton et deux autres travailleurs autonomes de la région, Véronique Drapeau et Louis-Martin Hénault, évoluent désormais dans ce qu’on peut considérer comme étant le premier espace de coworking à Saint-Pascal.

Le coworking est à la mode par les temps courent. Ce dernier consiste à regrouper un ensemble de travailleurs autonomes au sein d’un seul et même lieu, dans lequel les espaces, le matériel de bureau et les frais relatifs à l’usage des télécommunications et à la location du local sont partagés.

Au Kamouraska, deux projets sont en développement. Le premier, dans l’Église de Saint-Germain, comprend déjà un premier occupant, Philippe Bonneau d’Écommunication. À Mont-Carmel, la Corporation de développement projette offrir un espace similaire au deuxième étage du point de service de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska.

À Saint-Pascal, aucun projet de coworking comme tel n’était prévu, mais la restructuration de l’entreprise Hidalgo, qui veut désormais recentrer ses activités autour du multimédia, a offert une belle opportunité au propriétaire, Sandro Thornton, de développer lui-même ce concept. «J’avais des bureaux qui se libéraient et je me suis dit que ça serait bien de pouvoir les offrir à des travailleurs autonomes du coin», explique-t-il.

Recrutement

Après avoir obtenu l’autorisation du propriétaire du bâtiment, Construction Laplante, Sandro Thornton a avisé la directrice des communications et du développement à la Ville de Saint-Pascal de ses intentions. «Même si ce n’était pas un projet communautaire, Émilie Poulin nous a donné un coup de main, en quelque sorte, en médiatisant les espaces à louer», précise-t-il.

C’est ainsi qu’en février dernier, il recrutait Véronique Drapeau, agente immobilière Royal Lepage Kamouraska-L’Islet. «Le bureau de l’agence à laquelle je suis rattachée est à La Pocatière, mais moi, ma clientèle est surtout à Saint-Pascal et les environs. J’ai travaillé de la maison la première année, ça m’a bien dépanné, mais c’est mieux ici. Je suis beaucoup plus visible et ça me permet de faire une réelle coupure entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle», raconte-t-elle.

De son côté, Louis-Martin Hénault de LMNO Communications, spécialisé dans les communications et la gestion des médias sociaux, a rejoint Véronique et Sandro dans la semaine après Pâques. Avant de s’installer à l’Édifice Laplante, il avoue avoir été sollicité pour se joindre à d’autres espaces similaires dans la région. Il a finalement opté pour rester à Saint-Pascal. «C’est parfait pour moi, car j’ai accès à une salle de conférence, ce que je n’avais pas à la maison. Donc, non seulement je suis dans un environnement beaucoup plus stimulant, mais aussi plus professionnel», mentionne-t-il.

Avantages

Après quelques semaines à peine à partager les mêmes espaces, Véronique, Louis-Martin et Sandro sont à même de constater les nombreux avantages qu’ils tirent de leur expérience. «Mon bureau peut également devenir un “pied à terre” pour mes deux autres collègues de Royal Lepage qui travaillent dans le secteur de Saint-Pascal», de confier Véronique Drapeau.

«Sandro et moi évoluons dans des domaines connexes. Partager les mêmes espaces peut nous conduire à collaborer ensemble dans le futur», d’indiquer Louis-Martin Hénault.

«Travailler avec des gens qui ne sont pas dans notre domaine nous permet aussi d’avoir un regard extérieur sur certains projets sur lesquels nous travaillons. Ce n’est jamais mauvais», de déclarer Sandro Thornton.

Un espace de bureau étant toujours disponible, les personnes intéressées à se joindre à cette équipe de «coworker» peuvent s’informer auprès de Sandro Thornton au 418 866-8000.