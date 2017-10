Des pocatois rendent hommage à Alan Jackson

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Deux musiciens originaires de La Pocatière, André Morneau et Steve Caron, font le tour du Québec depuis près de quatre ans, en compagnie de cinq autres musiciens, dans un spectacle rendant hommage à la légende du country américain, Alan Jackson. Le vendredi 27 octobre prochain, le spectacle s’arrêtera chez eux, dans le cadre des festivités de l’Halloween à La Pocatière.

Tous les deux issus du groupe Longue Distance, André Morneau et Steve Caron n’ont pas intégré le spectacle Alan Jackson Experience au même moment. « André, qui est guitariste, était dans le projet avant moi. C’est après que leur drummer soit parti qu’André est entré en contact avec moi pour me joindre à eux », d’expliquer Steve.

Le reste du groupe est composé de Kevin Brassard qui personnifie Alan Jackson, André Richard à la guitare rythmique, Stéphanie Vermette au violon, Jimmy Malenfant à la basse et Joël Barbeau au clavier.

Depuis, le groupe-hommage a fait plus d’une quarantaine de représentations de ce spectacle à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick, attirant des foules de plus en plus nombreuses d’une fois à l’autre. « Je suis toujours impressionné de voir à chaque fois à quel point les gens sont au rendez-vous. Même si c’est un grand du country américain, Alain Jackson est souvent méconnu au Québec. C’est plus ses chansons que les gens reconnaissent », de confier Steve.

Selon lui, le talent de Kevin Brassard y est pour beaucoup, lui qui suit Alain Jackson depuis plusieurs années et qui l’a vu en spectacle à plusieurs reprises. « On a joué au Festival country à Montréal et il y avait des gens de Toronto qui étaient là. À la fin du spectacle, ils nous ont dit qu’ils avaient vraiment l’impression d’avoir vu le vrai Alain Jackson sur scène », mentionnait-il.

Alan Jackson Experience sera en spectacle sous le chapiteau installé entre le Cégep et l’ITA de La Pocatière, le vendredi 27 octobre prochain à 20 h 30, dans le cadre des festivités de l’Halloween. Yanick Lavoie assumera la première partie. Billets en vente chez Métro Plus Lebel sur ticketpro.ca.