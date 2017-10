Des personnalités honorées et des récipiendaires comblés

Crédit photo : Courtoisie

C’est donc le 7 octobre dernier que les noms de Madame Martine Dubé, Messieurs Marc Ouzilleau et de Pascal Hudon se sont ajoutés à une liste impressionnante de personnalités reconnues par l’Amicale et le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Cette femme et ces hommes ont connu et connaissent du succès dans leur vie professionnelle, personnelle et sociale. Ce succès est d’abord et avant tout dû à des qualités humaines qu’ils ont su partager avec leur entourage. L’Amicale du Collège a été très heureuse, une fois de plus cette année, de donner une tribune au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière afin de dévoiler les récipiendaires de deux prix forts importants, soit le prix du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (aquarelle, en guise de souvenir de son passage au Collège, ainsi qu’une bourse de 150 $ offerte par le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière) a été remis à madame Gabrielle Caux qui a obtenu une excellente moyenne générale en cinquième secondaire. La Médaille académique du Gouverneur général du Canada (cette médaille académique était accompagnée d’une bourse de 300 $ offerte par Bombardier Transport La Pocatière) a été remise à madame Aude Jalbert-Drouin qui a obtenu la plus haute moyenne académique des deux dernières années de son parcours au secondaire.