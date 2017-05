Des patineuses en or et de l’aide financière pour le CPA Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Des patineuses du club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli ont obtenu leur test Or en Habiletés et en Danses.

Dans le premier cas, il s’agit de Marie-Ane Pelletier et Emma Gamache et Marie-Ane Pelletier, Chloé Morneau et Emma Gamache pour les danses.

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a aussi remis une subvention de 12 500 $ pour le CPA Saint-Jean-Port-Joli. Le coordonnateur des loisirs, M. Jean-Philippe Cloutier et M. le maire Jean-Pierre Dubé ont remis le chèque à Mme Andréanne Picard membre du CPA Saint-Jean-Port-Joli.