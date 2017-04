Depuis plus de 20 ans, les paniers bio du réseau des fermiers de famille d’Équiterre annoncent l’arrivée des beaux jours.

En plus de compter sur une affluence de fermes pour ravitailler les quelque 550 points de livraison et offrir plus de 19 000 abonnements, le réseau est en pleine effervescence, propulsé par l’énergie et la passion d’une nouvelle génération de fermiers résolus à faire de l’agriculture biologique, locale et solidaire une expérience unique et pertinente.

«Plus de 57 000 personnes jouissent à présent des paniers bio d’Équiterre», affirme Sidney Ribaux, directeur général d’Équiterre.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, 11 fermes livrent des paniers bio à 650 abonnés, grâce à 20 points de livraison dans la région.

Pour profiter du plaisir d’une alimentation saine cet été, il suffit de trouver, sur paniersbio.org, le point de livraison le plus près de chez soi ou de son travail, puis de s’abonner directement auprès de la ferme qui dessert cet endroit.