Des nouveautés pour le 12e Noël au cœur du Kamouraska

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Plusieurs nouveautés sont à l’honneur cette année pour le 12e Noël au cœur du Kamouraska à Saint-Denis-De La Bouteillerie. Parmi elles, une nouvelle thématique pour le souper du samedi soir et une ouverture plus grande aux exposants du Marché de Noël.

Comme chaque année, le Noël au cœur du Kamouraska s’échelonne sur deux fins de semaine. La première, les 17 et 18 novembre, sera celle du Marché de Noël à la patinoire du Complexe municipal de Saint-Denis. Entre 40 et 45 exposants sont attendus. Nouveauté cette année, le comité organisateur ouvre les portes aux producteurs agroalimentaires, en plus des artisans.

« On avait des demandes à cet effet depuis longtemps et on a décidé que c’était cette année qu’on le faisait. Tout comme les artisans, les producteurs agroalimentaires doivent respecter la thématique du “cadeau de Noël” », d’expliquer Mme Mireille Bérubé, porte-parole du Noël au cœur du Kamouraska.

Au départ, le Noël au cœur du Kamouraska avait pour but de perpétuer les traditions des Noëls d’autrefois. On s’est un peu éloigné de cette mission au fil des ans. C’est pourquoi on y revient cette année.

Grand souper La Relance

En raison des élections municipales, le comité organisateur a choisi de ne pas tenir cette année le traditionnel concours intermunicipal, dont la municipalité gagnante était dévoilée le soir du souper. « On appelle ça le Grand souper La Relance, car une partie des profits amassés iront à la relance du dépanneur de Saint-Denis, fermé l’hiver dernier. Le souper aura lieu le 25 novembre », d’indiquer Mme Bérubé.

Le lendemain, le traditionnel brunch familial sera remplacé par un déjeuner d’antan. « Au départ, le Noël au cœur du Kamouraska avait pour but de perpétuer les traditions des Noëls d’autrefois. On s’est un peu éloigné de cette mission au fil des ans. C’est pourquoi on y revient cette année », d’ajouter la porte-parole.

Suite au déjeuner, une grande fête familiale avec plusieurs activités prévues, dont la visite du Père Noël, viendra conclure cette deuxième fin de semaine d’activités.

Pour la programmation complète, les gens sont invités à consulter la page Facebook de l’événement. Des dépliants seront également distribués dans les commerces de Saint-Denis et auprès des résidents.