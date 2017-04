Des milliers de cocos pour Moisson Kamouraska grâce à la SAQ

Depuis bientôt une dizaine d’années, la SAQ fait de l’aide alimentaire sa cause d’entreprise. Depuis l’automne dernier, la SAQ propose la vente de boîtes-cadeaux dont les profits sont aussi destinés au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ).

Grâce à cette récente initiative et à la participation des employés et des clients, la SAQ peut aujourd’hui répondre à un besoin urgent et combler le manque de protéines de BAQ en offrant 7083 œufs à Moisson Kamouraska, un don qui s’inscrit parfaitement dans le thème de Pâques. «La SAQ et ses clients sont toujours plus généreux. Ce don vient à point alors que Moisson Kamouraska est toujours en quête de nourriture fraîche et nutritive pour nourrir plus de 1477 personnes par mois dont 377 enfants qui ont faim en ce moment dans notre région», a déclaré Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska.

Campagne des Vins généreux

Le temps d’une fin de semaine, la SAQ verse 1 $ à BAQ pour chaque bouteille de vin blanc vendu. L’an dernier, cette activité et l’ajout de dons offerts par la clientèle ont permis de remettre plus de 700 000 $ au réseau des BAQ. Au total, près de 3 millions de dollars ont ainsi été versés à travers le Québec depuis le début de cette association, une contribution qui fait de la SAQ le plus important partenaire pour Moisson Kamouraska, membre du réseau des Banques alimentaires du Québec. Cette année la campagne des Vins généreux aura lieu les 26, 27 et 28 mai prochain.