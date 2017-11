Des médailles et des rubans pour le CPA La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Du 10 au 12 novembre se tenait la compétition Invitation Côte-du-Sud de Saint-Jean-Port-Joli. Douze patineuses du CPA La Pocatière y ont pris part et plusieurs d’entre elles se sont démarquées en remportant médailles et rubans.

Il s’agissait de leur première compétition de l’année. Dans la catégorie Étape 4, Juliette Roy est revenue avec un ruban d’or, tandis que Camille Landry et Émilie Bérubé ont ramené des rubans d’argent. Au niveau Star, sont revenues avec des rubans d’argent, Annabelle Roy, catégorie Star 1, Sarah Bélanger dans le Star 2, ainsi que Marianne Bégin et Mai-Anne Dionne dans le Star 3. Léa Harton à remporté une médaille de bronze dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans, et Anne-Marie Brodeur une médaille d’Or dans la catégorie Olympiques Spéciaux Niveau 3.