Des lauréats du Défi OSEntreprendre

Crédit photo : Courtoisie

Organisme responsable du Bas-Saint-Laurent, le CLD de la région de Rivière-du-Loup a célébré la fibre entrepreneuriale lors de la finale régionale du 19e Défi OSEntreprendre au Parc du Mont-Saint-Mathieu. 150 personnes se sont rassemblées pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales du Bas-Saint-Laurent et souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre.

Pas de doute que la région bas-laurentienne peut être fière de sa relève entrepreneuriale, car 316 dossiers ont été déposés dont 272 projets au volet Entrepreneuriat étudiant et 44 au volet Création d’entreprise, rejoignant plus de 5 234 participants. Darlène Caron, responsable régionale, souligne « que depuis plusieurs années, le Bas-Saint-Laurent est une région très impliquée et se retrouve souvent en tête de peloton pour son taux de participation au Québec ».

24 bourses ont été remises aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Des prix totalisant 24 200 $ ont été décernés à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs. Les gagnants régionaux représenteront le Bas-Saint-Laurent à la grande finale nationale du Défi OSEntreprendre lors du Gala des Grands Prix Desjardins qui aura lieu le 14 juin prochain à Québec.

Dans le volet Création d’entreprise, notons le prix à Bolieu, artiste photographe, à Ateliers Mon-Choix et à Le Tenon et la Mortaise.

Dans la catégorie Entrepreneuriat étudiant, notons Jeunesse express de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, de La propreté écoresponsable pour la Terre en santé de l’École polyvalente de La Pocatière, de la friperie Namasté, du local à l’international du Cégep de La Pocatière et d’Un regard sur la réalité, de l’École secondaire Chanoine-Beaudet.