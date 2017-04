Des jeunes qui s’impliquent

Crédit photo : Courtoisie

La Maison des Jeunes de L’Islet-Nord a tenu son assemblée générale annuelle et sa séance publique d’information le mercredi 29 mars dernier, au centre communautaire Joly. Les jeunes, des membres de la communauté, le personnel et le conseil d’administration de la Maison des Jeunes étaient présents.

Des jeunes de 12 à 17 ans fréquentent sur une base volontaire ses points de service, à Saint-Jean-Port-Joli et à L’Islet. « Ils peuvent s’y animer, s’y impliquer et devenir, au contact de leurs pairs et d’adultes significatifs, des citoyens et des citoyennes critiques, responsables, actifs et actives dans leurs communautés », selon l’organisme. L’équipe d’animation de la MDJ fait la promotion de saines habitudes de vie et travaille en prévention de différentes problématiques psychosociales auprès des jeunes.

Prestation culinaire

Suite à la présentation du rapport d’activités et du rapport financier 2016, et à l’élection des administrateurs et administratrices, les jeunes impliqués ont offert une prestation culinaire des plus savoureuses en compagnie de la travailleuse de rue de l’organisme.

C’est d’ailleurs sous le signe de la participation citoyenne que la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord mènera ses actions dans la prochaine année. Ainsi, le projet d’implication citoyenne Collectiv’ Été reprend cet été et les inscriptions débuteront à la mi-avril. Les organismes et les jeunes intéressés souhaitant obtenir plus d’information peuvent contacter la coordonnatrice, Isabelle Boulanger-Milot, par courriel à mdj.lislet.nord@gmail.com.