Des jeunes prennent part au mouvement Incroyables comestibles

Crédit photo : Courtoisie

Les notions de jardinage ne font pas partie du cursus scolaire de tous les jeunes qui fréquentent les écoles secondaires. Mais, il en va autrement des élèves de 2e secondaire qui ont comme professeure Mme Stéphanie Beaulieu, au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

En effet, depuis la fin du mois de mars, plus de 20 jeunes ont pris part au mouvement citoyen Incroyables comestible La Pocatière, en semant des espèces comestibles destinées au projet. Tout au long du processus, les jeunes entretiennent les plantules afin de produire des plants de légumes qui seront cultivés au Jardin floral de La Pocatière, cet été. L’an dernier, le Jardin floral a participé activement aux Incroyables comestibles de La Pocatière en élaborant une nouvelle platebande comestible en libre-service. L’aventure se poursuit, cette année encore, en intégrant cette fois-ci l’implication des jeunes dans le processus de production des plants. Le jardin a fourni le matériel nécessaire et le Collège a permis l’utilisation de la salle de semis et le comité-citoyen s’occupe de l’animation des ateliers avec les jeunes et la coordination de l’initiative.