Des jeunes enchantés

Crédit photo : Courtoisie

La Bibliothèque Claude Béchard de Saint-Philippe-de-Néri organise chaque automne une activité pour les jeunes de l’école.

Cette année, la présidente Mme Mariette Dionne a tenu à inviter également les jeunes des écoles de Saint-Denis et de Mont-Carmel pour les inviter au spectacle intitulé « Là où poussent les plus belles fleurs » de M’Sieur Bujo. Ce conteur, magicien, chanteur et musicien a su impressionner et enchanter les 140 personnes présentes le lundi 20 novembre.