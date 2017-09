  Des jeunes de L’Islet partagent leurs connaissance

Encore une fois cette année, la maison des jeunes de L’Islet Nord, a remis 8 bourses de 200$ aux participants du projet d’été, Collectiv’été. Ce projet, d’une durée de 8 semaines, a permis aux adolescents de faire du bénévolat au CHSLD de St-Jean-Port-Joli, à l’association Horizon Soleil, à la tente à conte d’apprendre autrement, à la CDC, à la ferme de pensées sauvages et à arbre évolution. Ces mêmes adolescents ont également eu la possibilité de faire des activités de loisirs, tels que de l’équitation, une sortie au Lac carré, de la création sur céramique à Barbotine café, des sports et bien plus encore.

Si par moment, les jeunes avaient l’occasion d’acquérir des connaissances grâce aux bénévolats et aux ateliers donnés par divers organismes de la région, l’inverse a aussi eu lieu. Les jeunes ont pu partager leurs connaissances avec les personnes âgées et présenter des objets d’aujourd’hui, que les adolescents affectionnent. Ils ont également pu partager leurs connaissances avec les clients de l’association Horizon Soleil, où les jeunes étaient amenés à présenter un objet ou une passion. Cela a permis de belles discussions et de beaux échanges entre les diverses générations.

À l’arrière, de gauche à droite : Meghan Bourgelas, Gustave Lapointe Gamache, Jérémie Castonguay, Sam Paradis