Des images saisissantes du Grand labyrinthe de La Pocatière.

Crédit photo : Luc Pelletier

Le Grand labyrinthe de La Pocatière a dévoilé des images saisissantes captées par drone, à quelques jours de l’ouverture officielle.

Quatre fois plus gros que l’an dernier et déménagé dans un nouveau champ de maïs du chemin des Sables, le labyrinthe compte huit kilomètres de chemins et est gros comme 72 patinoires.

Il y a quelques jours, une cinquantaine de personnes l’ont affronté lors de la préouverture et l’ont trouvé très difficile, selon le promoteur Luc Pelletier qui s’en félicite. Le labyrinthe sera accessible cette année dès le mercredi 16 août et jusqu’au 31 octobre. Des activités l’animeront, dont le lancer du maïs, l’illumination, le jeu « pocman » par équipes et une nuit blanche d’horreur durant la période de l’Halloween à La Pocatière.