Des héros reconnus

Crédit photo : Courtoisie

Deux « héros » ont reçu la visite de l’escouade de la persévérance scolaire, à l’École secondaire St-Paul à Saint-Paul-de-Montminy et au bureau de L’ABC des Hauts Plateaux à Saint-Pamphile. M. Sylvain Tremblay, directeur d’école et Mme Mélanie Desrosiers, formatrice et intervenante, ont reçu le ruban de la persévérance scolaire.

Sylvain Tremblay a été nommé Super Héros par l’équipe de L’ABC des Hauts Plateaux pour sa grande ouverture et son implication directe dans diverses actions misant à augmenter la persévérance scolaire, autant dans les écoles primaires de La Colline et Ste-Apolline qu’à l’École secondaire St-Paul.

Persévérance

Mélanie Desrosiers a été nommée Super Héros par le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de L’Islet qui reconnaît en elle une « leader » auprès des jeunes. Mélanie joue un rôle prédominant auprès des jeunes décrocheurs ou en voie de décrocher; par sa personnalité généreuse, son ouverture, son écoute active et sa disponibilité, elle sait comment aider le jeune dans son cheminement scolaire, elle double de persévérance pour le soutenir.

L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de L’Islet. Par différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des actions pour encourager la persévérance scolaire grâce à la lecture et à l’écriture. L’ensemble de ces actions vise à contrer l’analphabétisme et le décrochage scolaire.