Des gitans s’amènent à Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Une famille de gitans s’amène à Saint-Pascal le temps de célébrer l’Halloween, le mardi 31 octobre prochain, entre 18 h et 20 h, dans le parc Ernest-Ouellet (au centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie).

Il s’agit en fait des comédiens de la troupe Cent Mille Lieux qui animeront l’endroit au grand bonheur des petits et des grands.

On pourra, entre autres, rencontrer la traditionnelle diseuse de bonne aventure et le lanceur de couteaux. Gare au pickpocket qui sera aussi sur place. Une dresseuse d’ours nous fera découvrir les extraordinaires prouesses de son animal.

Il y aura sept personnages à bord de la caravane, soit la famille Pâtouchmanouche.

Fondée en octobre 2016, la troupe Cent Mille Lieux est un organisme à but non lucratif dont la mission est de créer des parcours d’aventures théâtrales pour des publics de tous âges. L’une des visées de ces activités est de réinvestir, de redécouvrir des lieux à travers ces expériences extraordinaires qui lient théâtre, cirque, histoire et animation.