Des fromagers artisanaux réagissent à l’arrivée de fromages européens additionnels

L’arrivée d’ici sept ans de 17 000 tonnes additionnelles de fromages européens, en raison du nouvel Accord économique et commercial global Canada-Europe, inquiète ou fait réagir certains fromagers du Québec qui disent « nager dans l’inconnu » quant aux impacts sur leurs affaires.

On dénombre déjà 13 000 tonnes de formages européens sur le marché chaque année au Canada. Avec l’accord, on y ajoutera progressivement des tonnes pour un maximum de 17 000 de plus dans sept ans.

« C’est comme 1000 fromageries qui ouvriraient en même temps», résume Nancy Portelance de Fromages du Québec.

« C’est gros ce qui va se passer, c’est comme un tsunami. À qui ça va faire plus mal? On ne sait pas encore », ajoute-t-elle.

Pour les compenser, 50 % des quotas reviendront aux gros détaillants et distributeurs et 50 % aux fromageries. Celles-ci pourront donc vendre les fromages européens à titre d’importatrices. Certaines feront le choix de louer leur quota.

« C’est spécial comme compensation. Je dirais plus qu’on subit plus qu’autre chose », dit Nancy Portelance.

Il existe une centaine de fromageries au Québec, dont une quarantaine artisanales. « Notre plus grande force, c’est le consommateur qui veut un produit local. On va mettre l’accent là-dessus. »

Plus nuancé

Pascal-André Bisson de la Fromagerie Le Mouton Blanc de La Pocatière est moins pessimiste. Avec le prix du dollar canadien relativement à l’Euro, les prix seront sensiblement les mêmes, dit-il. Celui-ci n’entend pas demander de quota, puisqu’il ne se voit pas agir comme importateur.

« Ça peut toutefois nous inciter à faire certains devoirs que nous avons à faire. La qualité doit être toujours bonne et la même tout le temps. Il faut aussi travailler la performance des entreprises au niveau de la fabrication », indique Pascal-André Bisson.

Il ajoute lui aussi qu’il faut faire confiance au consommateur québécois. « On a une clientèle bien établie et fidèle. La balle est dans notre camp », conclut le fromager depuis 15 ans.

