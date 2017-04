Des entreprises qui rayonnent dans L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Le concours OSEntreprendre, qui en est à sa 19e édition, fait rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer un plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser entreprendre. Dans la MRC de L’Islet, les deux entreprises lauréates au niveau local sont Conter Fleurette et Steve Leclerc, artisan ébéniste.

C’est en 2016 que le duo mère-fille Laura Michaud et Sonia Tessier a débuté l’aventure Conter Fleurette, une fleuristerie nouveau genre située à Saint-Jean-Port-Joli, où l’art et la création florale est à l’honneur. Quant à Steve Leclerc, dont l’atelier est à Sainte-Perpétue, il offre une gamme complète de services allant de la réparation à la reproduction de meubles en passant par la restauration, la fabrication sur mesure, le décapage et la finition industrielle ou artisanale. Les deux entreprises iront fièrement représenter la région de L’Islet au Gala régional de Chaudière-Appalaches qui se déroulera le 27 avril prochain à Lévis.