Des enfants de la région accompagnent des coureurs qui traversent le Canada

Des enfants de la région ont couru un peu plus de 3 km sur la Route Verte qui longe le fleuve Saint-Laurent à La Pocatière, vendredi dernier. Ils accompagnaient les coureurs Christopher Gagné et Jean-Christophe Renaud, qui se sont donnés pour mission de traverser le Canada à la course, d’un océan à l’autre.

C’est le 11 mars dernier que les deux jeunes coureurs dans la vingtaine et le conducteur de leur VR, Michaël Houle, ont quitté Saint John’s à Terre-Neuve en direction de Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les jours, ils avancent d’une soixantaine de kilomètres, courant chacun près de 30 kilomètres à relais. Déjà, ils ont plus de 2000 km de parcourus. Ils projettent d’atteindre Vancouver pour la fin septembre, début octobre. « On s’est lancé dans ce projet pour faire la promotion des saines habitudes de vie et combattre la sédentarité. Petits, nous sommes souvent très actifs, mais ce n’est pas tout le monde qui maintient ce rythme en vieillissant. C’est pourquoi l’initiative s’appelle Cours pour ta vie », d’expliquer Christopher Gagné.

En ce sens, la présence des enfants qui les ont accompagnés sur la Route Verte tombait à point. « Depuis le début de notre parcours, ces enfants sont les premiers à courir avec nous. On est très heureux, ça nous permet de porter notre message », d’indiquer Christopher.

Cubes énergie

Dès le 1er mai, les Cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie reprennent du service dans les écoles de la région. En prévision de cette compétition amicale, les élèves des trois écoles de Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Néri et Saint-Denis-De La Bouteillerie ont reçu la visite du Véhicube, une expérience interactive permettant aux enfants de bouger et de sa familiariser aux rudiments d’une saine alimentation. Le tout s’est déroulé la veille de la course à La Pocatière. « En accompagnant en plus Christopher et Jean-Christophe, je trouvais qu’on envoyait un message cohérent aux enfants en ce qui concerne les saines habitudes de vie », d’expliquer Joëlle Hudon, enseignante en éducation physique dans les écoles de Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Néri et Saint-Denis-De La Bouteillerie qui a coordonné cette activité avec les coureurs de Cours pour ta vie.

Malgré le froid qui régnait ce matin-là, 46 enfants ont parcouru les 3,2 km séparant les deux haltes de la Route Verte à La Pocatière, en une vitesse moyenne de 6 min 45 s par kilomètre. Dix parents, dont une maman à poussette, accompagnaient les enfants, en plus de trois techniciennes en services de garde. Une fois la course de groupe terminée, Christopher et Jean-Christophe ont poursuivi leur route, direction Montmagny, gardant en tête l’objectif d’atteindre Vancouver à l’automne.

Vous pouvez suivre l’initiative Cours pour ta vie sur Facebook et sur le web à Courspourtavie.ca.