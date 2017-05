Des élèves se distinguent en musique

Crédit photo : Courtoisie

Des élèves des écoles de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup se sont illustrés lors de la 11e édition du Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent, tenu du 24 au 30 avril dernier. Ceux-ci ont remporté les honneurs dans 11 des 17 catégories pour le territoire du KRTB. Ils ont également pris part au Concert-gala, dimanche dernier, un spectacle de clôture présentant les lauréats choisit par les juges.

« La pratique d’un instrument de musique requiert rigueur et détermination, et ce, principalement pendant les temps libres de nos élèves. Félicitations à nos jeunes musiciens pour leur performance hors du commun et pour leur passion », a déclaré M. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Pour la MRC de Kamouraska, Lauriane Caux (11 ans), élève de l’École Sacré-Cœur (La Pocatière), s’est brillamment illustrée dans la catégorie Piano. Aussi, Aude-Marie Ouellet (12 ans), élève de l’École Saint-Louis (Saint-Joseph-de-Kamouraska), est la gagnante de la catégorie Violoncelle. Ces élèves reçoivent des formations musicales spécifiques à leur instrument à l’extérieur des heures de classe, et ce, avec des professionnels du domaine.

Au niveau secondaire, deux élèves de l’École secondaire de Rivière-du-Loup se sont illustrés dans les catégories Violon et Piano. Il s’agit respectivement d’Ève Boudreau (13 ans) et de Nicolas Beaulieu (15 ans). De plus, Nicolas Arsenault (18 ans), anciennement élève de cet établissement secondaire, a remporté les honneurs dans la catégorie Orgue.

Ce concours est l’un des plus grands rassemblements musicaux de la région. Les prestations des jeunes sont présentées sur les grandes scènes de la région, dont le Centre Culturel Berger, la Maison de la culture, le Camp musical de Saint-Alexandre et l’Église Saint-Patrice. Plus de 500 participants se sont inscrits cette année. Leur performance a été écoutée et évaluée par 10 juges professionnels.