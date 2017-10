Des élèves montent la Montagne à Coton dans le cadre de Chaîne de vie

Crédit photo : Maxime Paradis

Des élèves de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal ont monté la Montagne à Coton à la course, vendredi dernier, dans le cadre de la Marche Chaîne de Vie. Cette participation avait pour but de sensibiliser les élèves à l’importance du don d’organes et de tissus.

À l’échelle de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, ils étaient près de 500 élèves à participer au mouvement. À Saint-Pascal seulement, ce nombre s’élevait à plus d’une trentaine. Le but de cette participation était de sensibiliser les jeunes à la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe tenue le 17 octobre dernier, dont l’organisation Chaîne de vie fait la promotion via différentes actions.

« Les jeunes qui sont ici aujourd’hui sont tous issus de la concentration course de l’école. Ils proviennent de tous les niveaux, de secondaire 1 à 5 et même de l’adaptation scolaire », de préciser Frédéric Boehme, enseignant.

Rien n’obligeait les élèves à monter la Montagne à Coton à la course, mais Frédéric Boehme expliquait qu’ils avaient insisté pour le faire à la course. « Ils s’entraînent toute l’année en vue du volet course à pied du Grand défi Pierre Lavoie, en mai prochain, où ils devront courir à relais entre Québec et Montréal. Aujourd’hui, c’est comme une parenthèse dans leur entraînement », d’ajouter l’enseignant.

Maélie

En plus de courir dans le cadre de la Marche Chaîne de Vie, les élèves de Chanoine-Beaudet ont relevé le défi en l’honneur de la petite Maélie Alfaro-Fortier, en attente d’une greffe de cœur. Du haut de la montagne, ils en ont profité pour tourner une vidéo d’encouragement à la petite qu’ils ont ensuite partagé sur les médias sociaux.

Chaîne de vie est un mouvement qui a vu le jour en 2007 à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Depuis, 25 % des écoles secondaires publiques et 5 % des écoles secondaires privées du Québec offrent ce parcours pédagogique dans les cours d’anglais langue secondaire. Au Kamouraska, l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal est du nombre des écoles qui ont adhéré à cette initiative.