Des coupes Dynaco plein les mains

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 22 avril dernier, cinquante jeunes judokas des clubs de Rivière-du-Loup et La Pocatière se sont donné rendez-vous à la vingtième édition de la Coupe Dynaco à l’école secondaire Polyvalente de La Pocatière.

Les jeunes étaient regroupés par catégories de poids et d’âge. Ainsi, 15 catégories ont été formées chez les U8, U10 et U12. Onze jeunes du club Judo-La Pocatière ont soulevé la coupe Dynaco, dont Oscar Dufresne, Jérémy Lévesque, Léandre Bélanger, Nicolas Beaulieu, Marc-Antoine Pelletier, Annabelle Audet, Étienne Martel, Omar Mazouzi. Trois autres se sont également signalés avec une fiche parfaite, soit Alicia Michaud, James Bilodeau-Cloutier et Mathis-Olivier Lizotte.

La Coupe Dynaco vise l’initiation à la compétition de judo et ainsi préparer la relève avant d’atteindre l’Élite. Alix Renaud-Roy de l’Équipe nationale a fait ses débuts à la Coupe Dynaco, tout comme Jasmin Bélanger qui a été sélectionné pour le championnat canadien de judo du 25 au 28 mai prochain à Calgary. Le club de Judo-La Pocatière terminera sa saison officiellement par son Gala de l’Excellence-Desjardins, le 13 mai.