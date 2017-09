Des chiffres constants pour les cliniques de passeports

Crédit photo : Courtoisie

Pour une 4e fois, le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, dresse un bilan satisfaisant des cliniques de passeports tenues sur le territoire de sa circonscription au cours des derniers jours. Pas moins de 650 personnes ont rempli un formulaire de demande de passeports du jeudi 14 au samedi 16 septembre.

Les citoyens se sont déplacés à la Maison de la culture, au deuxième étage de la Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup, au centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal et à l’édifice Amable-Bélanger de Montmagny. Des bénévoles les ont guidés tout au long du processus. « Je remercie la vingtaine de bénévoles qui ont donné de leur temps pour que cet événement se concrétise », indique Bernard Généreux.

Au printemps 2018 auront lieu les prochaines cliniques, les renseignements seront communiqués au cours des prochains mois à ce sujet. D’ici là, il est possible de demander conseil auprès du personnel formé qui travaille dans les deux bureaux de circonscription du député, et ce sans frais : Montmagny (6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 101 /418-248-1211) et Rivière-du-Loup (277, rue Lafontaine/418-868-1280).