Des chats errants stérilisés gratuitement

Crédit photo : Maxime Paradis

L’équipe d’employés de la Clinique vétérinaire du Kamouraska a procédé gratuitement à la stérilisation de 15 chats errants de Saint-Pascal, samedi dernier, à La Pocatière. Par ce geste, le vétérinaire Martin Thibault et ses trois techniciennes, Sandra Bolduc, Danielle Picard et Nathalie Rossignol, espèrent limiter les naissances au sein des colonies de chats.

C’est la deuxième année que la Clinique vétérinaire du Kamouraska accepte de collaborer avec l’organisme Les Portes-Voix pour réaliser la stérilisation sur des chats errants capturés par Mme Ginette Royer, dans des colonies qu’elle a ciblées autour de Saint-Pascal. « L’an passé, on a stérilisé 23 chats, dont huit mâles et 15 femelles. Cette année nous en avons 15, onze femelles et quatre mâles. Ils sont âgés d’un an, en moyenne », d’indiquer Martin Thibault, propriétaire de la Clinique vétérinaire du Kamouraska.

Avant d’être opérés, les chats sont tous préparés par les trois techniciennes. Martin procède ensuite à l’hystérectomie ou la castration de ceux-ci. Par la suite, chaque chat est ramené dans sa cage et tatoué pour indiquer qu’il a été stérilisé. « On inscrit l’année dans son oreille. Pour les femelles, entre autres, c’est plus facile et rapide de savoir si elles ont été stérilisées ou non », de préciser Sandra Bolduc.

Limiter les naissances

En moyenne, une chatte non stérilisée vivant à l’état sauvage peut avoir jusqu’à quatre portées de trois à quatre chatons par année. C’est pourquoi Les Portes-Voix font la promotion de la méthode CSR (capture, stérilisation, retour) depuis quelques années, un processus auquel adhère la Clinique vétérinaire du Kamouraska. « C’est la meilleure façon de limiter les naissances, mais aussi de diminuer le risque de propagation des maladies. Nous y croyons beaucoup », de préciser Nathalie Rossignol.

Une fois l’opération terminée, chaque chat passera quatre jours à la Clinique vétérinaire pour récupérer. Par la suite, ils seront ramenés dans leurs colonies respectives par Mme Royer des Portes-Voix. « C’est important de les ramener dans leur colonie, car autrement, un chat non stérilisé pourrait prendre leur place et se reproduire avec ceux qui sont toujours fertiles. C’est pourquoi nous ne pouvons pas les envoyer en adoption », de conclure Danielle Picard.