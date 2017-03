Des champions en judo

Crédit photo : Maxime Paradis

C’est en fin de semaine dernière que se tenait à Victoriaville le championnat provincial de Judo-Québec, qui a attiré un nombre d’athlètes record de 775 judokas. Le club Judo La Pocatière était représenté par cinq judokas de l’Équipe Élite-Dynaco et deux se sont particulièrement signalés.

En effet, le jeune Justin Lizotte de La Pocatière de la catégorie U12 a remporté tous ses combats, repartant avec la médaille d’or et le titre de Champion provincial. L’an dernier, il avait remporté la médaille d’argent à sa première présence au championnat provincial. Selon son entraîneur, Jacques Dufour, Justin représente une très bonne relève pour les prochaines années.

Pour sa part, le judoka U16, Jasmin Bélanger, avec trois victoires et une défaite, est reparti avec la médaille de bronze. Dans cette seule défaite, il était à trois secondes d’une victoire par immobilisation au sol, mais son adversaire a réussi à sortir avant le Ippon, en plus de mener d’un point auparavant. Avec ce nouveau podium, Jasmin termine les sept compétitions de sélection pour le championnat canadien avec une médaille d’or, trois d’argent et autant de bronze. De ce fait, il demeure au deuxième rang du classement général dans la catégorie U16 moins 46kg. Il est devancé par Simon Paquet du Saguenay. Rappelons que Judo-Québec retient les trois premiers de la catégorie pour le championnat canadien. Jasmin deviendra ainsi le quatrième garçon du Club à participer à cette compétition d’envergure, après Sébastien Deroy, médaillé de bronze au Canadien, Étienne Pilote et Raphael Bernier, médaillé d’argent à Toronto. Le championnat canadien aura lieu à la fin du mois de mai à Calgary.

Toujours au championat provincial, soulignons également la performance d’Olivier Michaud de Sainte-Louise chez les U16 moins 73 kg, avec deux victoires et autant de défaites pour une cinquième place.

Pour leur part, Mark Fournier de Saint-Gabriel chez les U16 moins 55 kg et Ludovick Bélanger de La Pocatière chez les U14 moins 31 kg n’ont pu atteindre le podium.

Les prochaines activités pour le club Judo La Pocatière sont prévues pour le 9 avril à Lévis dans le cadre du championnat régional et le 22 avril à l’École polyvalente La Pocatière pour la Coupe Dynaco. La Saison de judo se terminera par le Gala de l’Excellence-Desjardins au début du mois de juin.