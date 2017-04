Des cadettes du Corps de cadets de la Marine Royale du Canada J.E Bernier de L’Islet se distinguent

Crédit photo : Courtoisie

La cadette Élisabeth Duval ainsi que la cadette Sara Lemelin ont remporté, respectivement, l’une des 91 bourses d’études supérieures accordées par la Fondation d’éducation des cadets de la Marine royale du Canada. Ces bourses d’études s’adressent à des cadets de la Marine qui désirent continuer des études postsecondaires.

Élisabeth Duval, 17 ans, MAT3, a fait partie du JE Bernier durant un an. Elle est la fille de Isabelle Vaillancourt et de Steve Duval de Saint-Pamphile et elle étudie présentement au Cégep Lévis-Lauzon. Sara Lemelin, 17 ans, M2, est membre du JE Bernier depuis 2013. Elle est la fille de Marie-Andrée Caron et Normand Lemelin, de L’Islet et elle étudie au Cégep de La Pocatière.

Le programme des cadets de la Marine est un programme jeunesse de développement personnel, qui forme de meilleurs citoyens, aptes à relever des défis, d’une société moderne et compétitive. Il offre un encadrement, ainsi que des activités et des outils solides, visant à préparer les jeunes à faire la transition à l’âge adulte.

Pour plus d’informations sur le programme des Cadets de la Marine royale du Canada, contactez Mme Sylvie Cloutier, présidente, au numéro 418 247-5528, ou M. Stéphane Lavergne, commandant, au 418 248-5855.