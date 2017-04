Des aînés ouvrent un atelier de menuiserie intergénérationnel

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES — Les aînés de Saint-Roch-des-Aulnaies ont converti l’ancienne caserne des pompiers en atelier de menuiserie. L’endroit se veut un lieu intergénérationnel de transmission de connaissances et de rencontres.

Le Pavillon de menuiserie intergénérationnel de Saint-Roch-des-Aulnaies servira aussi pour des cours, du soutien à des projets scolaires et d’entrepreneuriat, pour de la rénovation, ou encore pour effectuer des travaux personnels ou pour des organismes locaux, explique Dominique Giroux, agente de développement. Le local pourra aussi être utilisé pour la présentation de courtes conférences.

Léon Chouinard et Gérald Bérard sont les deux principaux instigateurs de ce projet. Menuisier-charpentier de profession, M. Chouinard travaille le bois depuis 70 ans. À 76 ans, il veut donner au suivant, transmettre aux plus jeunes cette passion qu’il a jadis héritée de son vieil oncle. « Les jeunes apprennent la sécurité. C’est formateur », ajoute M. Bérard, spécialiste de la rénovation.

La municipalité agit comme promoteur de ce projet qui s’inscrit dans la poursuite de deux autres initiatives de valorisation de la Place de l’église. La première a eu lieu il y a dix ans avec l’ouverture du Café du Bon Dieu dans le presbytère. En 2014, un parc était aménagé en bordure du fleuve.

Travaux et équipements

Avec l’aide de bénévoles, MM. Chouinard et Bérard ont déménagé l’ancienne caserne, ont refait le plancher et l’ont muni d’une salle d’eau pour le public. L’extérieur a été peint en rouge et blanc et doté d’une enseigne. Bénéficiant du programme FDT (Fonds de développement des territoires), le local a été équipé d’outils et d’une table de travail. « Le conseil de la MRC a jugé, sous recommandation du CLD, que le projet présenté était de nature structurante pour la collectivité de Saint-Roch-des-Aulnaies », ajoute Dominique Giroux.

L’endroit est ouvert à tous ceux et celles qui veulent effectuer de menus travaux : réparation de meubles, fabrication de cabanes ou de mangeoires d’oiseaux, et autres, avec l’aide de bénévoles. Le but : inviter les différentes générations à travailler en semble.

L’atelier sera ouvert d’avril à la fin octobre ou encore, en dehors de cette période, pour des projets spéciaux. L’horaire sera le suivant : le mercredi de 18 h 30 à 21 h et le samedi de 9 h à 16 h. Si la demande est là ou pour des projets spéciaux, on pourra ajouter une journée complète d’ouverture en semaine. Pour toute information, on peut joindre MM. Gérald Bérard (418 354-7109) et Léon Chouinard (418 943-3110 ou 418 354-2320).

Porte ouverte

L’ouverture officielle aura lieu le samedi 29 avril à 10 h. L’atelier fera aussi porte ouverte durant la Semaine du patrimoine, de 5 au 13 août. Il y aura entre autres des démonstrations de fabrication de jouets anciens et une exposition d’outils anciens.

La revue Le Bel Âge a consacré un article à ce projet dans son édition de janvier 2017, dans la section réservée aux projets MADA [municipalité amie des aînés]. Vous pouvez voter pour votre municipalité coup de cœur au www.lebelage.ca/concoursmada-2. Cliquez sur le projet de Saint-Roch-des-Aulnaies.