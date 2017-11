Départ canon pour le GOvember

Crédit photo : Courtoisie GOvember

C’est devant plus d’une cinquantaine de personnes, partenaires et commanditaires, que le GOvember a pris son envol, le mercredi 1er novembre dernier, au Buro Grill & Bar. Pour l’occasion, plus d’une quinzaine d’hommes on fait raser leur barbe ou leur moustache par l’équipe d’Art Coiffure Serge Saucier, question de souligner le début de la repousse des « pinchs. » Ils passeront de nouveau sous le rasoir le 30 novembre, chez Mikes La Pocatière.

La tenue de cette activité fort animée, présentée sous forme de « photobooth », grâce à la collaboration de Nathalie Paradis Photographie et de Publicité P.A. Michaud, aura permis d’amasser 800 $ en l’espace d’une seule soirée par la simple mise aux enchères des barbes et des moustaches des hommes réunis pour l’occasion.

Parmi ceux qui se sont fait raser, mentionnons Vincent Bérubé, propriétaire du Buro Grill & Bar et président des Seigneurs de La Pocatière, en plus de quelques joueurs de la formation, ambassadeurs du GOvember 2017. Sont également passés sous le rasoir, les trois membres masculins du comité du GOvember et les frères Gervais, Mozart et Steve Leclerc, qui à eux trois, ont permis d’amasser 500 $ pour la tonte de leurs barbes.

L’événement aura aussi permis de faire monter les enchères, en annonçant que Luc Forgues, directeur général de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, allait faire raser sa barbe et ses cheveux, à la toute fin du mois, si le GOvember amassait le double de son objectif de 5000 $. Sylvain Lemieux, quant à lui, a accepté de mettre sa moustache à prix si le GOvember amassait 15 000 $ d’ici le 30 novembre.