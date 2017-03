Déneigement à La Pocatière : le soufflage de la neige sur les terrains pourrait entrainer quelques désagréments

En raison de la forte bordée de neige tombée plus tôt cette semaine, les Services techniques de la Ville de La Pocatière souhaitent avertir les résidents et les propriétaires que la quantité de neige exceptionnelle accumulée depuis le début de l’hiver auquel se sont ajoutés plusieurs centimètres cette semaine, entraine un défi important pour l’équipe de déneigement.

Le directeur des Services techniques, M. Jacques Desjardins a donné le mot d’ordre à toute son équipe de redoubler de vigilance, mais la visibilité est réduite à cause des imposants bancs de neige. Les résidents doivent donc s’attendre à voir des jets de neige atteindre parfois les entrées, les haies, les maisons ou tout autre endroit non désirés. L’équipe intensifiera d’efforts pour éviter ces désagréments, mais nous demandons à la population d’être indulgente et nous la remercions dès maintenant.

Les travaux de soufflage de neige se poursuivront toute la journée de vendredi, prendront une pause en fin de semaine et devront être terminés au cours de la journée de mardi.

Rappelons que l’équipe des Services techniques de la Ville de La Pocatière s’est affairée depuis la tempête à ramasser la neige des rues principales et des trottoirs habituellement entretenus par la Ville et que cette étape prioritaire est maintenant complétée.

Commentaires et plaintes : plainte.accesinfo@lapocatiere.ca.