Crédit photo : Service des archives, Congrégation de Notre-Dame et Musée Marguerite‑Bourgeoys

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA) à La Pocatière invite petits et grands à une démonstration de fabrication de tire de la Sainte-Catherine, qui sera donnée par Mme Candide Beaulieu, du Cercle des fermières, le samedi 25 novembre, à compter de 13 h 30.

Cette activité familiale amusante vous montrera la fabrication traditionnelle de la tire, en ce jour de la Sainte-Catherine. Cette coutume remonte à la Nouvelle-France, alors que mère Marguerite Bourgeois, fondatrice de la congrégation Notre-Dame (CND) à Montréal, en 1658, faisait ces délicieux bonbons à la mélasse pour attirer les enfants des colons et des Autochtones à son école. Pour une minime contribution, on pourra également se sucrer le bec et repartir avec la recette de tire. Pour informations, appelez au Musée 418 856-3145. On peut aussi consulter la page Facebook www.facebook.com/musee.qaa.