Un accident de vélo a changé la vie d’un ex-homme d’affaires originaire de Saint-Pamphile

Crédit photo : Courtoisie

Avant 2012, l’homme d’affaires Pierre Daigle vivait sa vie professionnelle à 100 km/h. Né à Saint-Pamphile, il a fait progresser le magasin général familial, avant d’ouvrir plusieurs magasins de vélos dans la région de Québec. Mais le 2 septembre 2012, un grave accident de vélo l’a plongé dans le néant pendant plus de deux ans, avant de complètement changer sa vie.

Pierre Daigle a failli mourir suite à cet accident. Il a été fauché par un véhicule, ce qui lui a causé d’importantes blessures : traumatisme crânien, poumon perforé, multiples fractures. Il a été un mois dans le coma et a été dans le néant pendant deux ans. Son casque lui a d’ailleurs sauvé la vie. «Quand je suis revenu à moi après 24 mois, j’ai constaté que j’avais tout perdu. En fait j’ai perdu 4 M$. Je suis resté avec des séquelles, de la fatigue, des maux de tête, des problèmes de concentration. J’ai récupéré 25 % de ce que j’étais avant», assure-t-il.

Il a toutefois décidé de se relever et de retourner sur son vélo à nouveau. «Ç’a n’a pas été difficile, puisque je ne me souvenais plus de l’accident. En fait, c’est un plaisir d’être sur un vélo, surtout que la pression sur ma tête est moins pire quand je roule.»

Il a aussi commencé à prononcer des conférences, accompagné de sa femme, qui détient les souvenirs de la période post-accident.

«Je suis du genre actif, je ne suis pas capable de ne rien faire. J’ai la chance de pouvoir faire des conférences. Ça me permet de penser à autre chose», dit-il, pour expliquer pourquoi il a décidé de parler de son histoire.

Il a accepté sans hésiter d’être le porte-parole du prochain Défi Vélo André-Côté. Il connaît bien La Pocatière, pour y avoir souvent fait du vélo du temps où il demeurait à Saint-Pamphile. Il prévoit faire le défi de 75 km à vélo et prononcera sa conférence à l’heure du souper.

Il lancera également un livre à la fin du mois qui s’intitulera «Le visage du destin», écrit par Gilles Levasseur. «Il raconte mon histoire à partir des souvenirs et témoignages de ma femme et de moi», dit-il. Pierre Daigle s’assurera également que le livre soit accessible dans la région de Kamouraska et L’Islet, entre autres.