Peu d’écoles fermées aujourd’hui

Crédit photo : Courtoisie

Peu d’écoles sont fermées aujourd’hui sur le territoire de Kamouraska-L’Islet, en raison des conditions climatiques.

Seuls les établissements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. sont fermés pour la journée.

Du côté de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, toutes les écoles sont ouvertes.

Routes

Sur les routes, la chaussée enneigée partout. Toutefois, seules l’autoroute 20 entre La Pocatière et Montmagny et la route 132 entre La Pocatière et Rivière-du-Loup présentent une visibilité réduite.