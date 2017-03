Décès de l’auteur Angéline Saint-Pierre

Crédit photo : Archives Le Placoteux

L’auteure Angéline Saint-Pierre, qui a marqué la Côte-du-Sud par ses écrits sur l’histoire de cette région, est décédée le 21 février, à Saint-Jean-Port-Joli, à 85 ans.

Native de Saint-Augustin (Lac-Saint-Jean), elle habite Saint-Jean-Port-Joli dès son enfance. De 1950 à 1958, Angéline Saint-Pierre milite au sein des mouvements d’Action catholique (J.R.C). Son travail d’auteure est remarquable. En 1973, elle publie la biographie du sculpteur Ménard Bourgault aux Éditions Garneau de Québec.

Pendant trente ans, elle s’est donnée pour mission de faire connaître l’histoire locale. Elle a aussi publié les biographies d’André Bourgault, d’Eugène Leclerc et d’Émélie Chamard. Mme Saint-Pierre retrace l’histoire de l’église et des maisons ancestrales de Saint-Jean-Port-Joli. Plus récemment, elle avait publié un livre sur les quêteux de son enfance.

Angéline Saint-Pierre est récipiendaire, entre autres, de la Médaille commémorative de 125e anniversaire du Canada et du Mérite historique régional décerné par la Société historique de la Côte du Sud.