Décès de la femme d’affaires Lynda Veilleux

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Une femme d’affaires bien connue au Kamouraska, Mme Lynda Veilleux, est décédée à son domicile de Kamouraska, jeudi dernier. Elle était âgée de 58 ans.

Mme Veilleux et son conjoint, Robert Diamant, avaient débuté leurs investissements à La Pocatière en créant l’entreprise Développement Champagne & Diamant, responsable de la vente des terrains résidentiels du secteur de la rue du Cheminot, qu’ils avaient renommé Îlot de la Gare.

Mais c’est à l’automne 2014, en rachetant la Bijouterie l’Anneau d’Or sur la 4e Avenue, alors propriété de M. Jean-Pierre Sénéchal depuis plus de 50 ans, que le couple s’est fait connaître davantage au sein du milieu pocatois et que Mme Veilleux a débuté son implication de façon active dans la concertation des acteurs commerciaux de la ville.

En effet, au fil du temps, elle a contribué à l’instauration de 5 à 7 réseautages entre les commerçants de la 4e Avenue et du Carrefour La Pocatière et fait preuve de beaucoup de leadership dans les débuts de l’initiative Je commerce ICI lancée par la Ville, au début de l’année 2016.

Parmi ses autres implications, mentionnons la présidence d’honneur de l’Halloween 2015, événement phare à La Pocatière et les environs, le lancement du mouvement Femmes de valeurs du Kamouraska sur les réseaux sociaux, dont elle a été l’une des instigatrices, et son rôle d’administratrice au sein du conseil d’administration du Centre d’équithérapie La Remontée de Saint-Jean-Port-Joli.

Elle laisse dans le deuil son conjoint, M. Robert Diamant, sa fille Claudia Bernard et son petit-fils Victor, ainsi que des parents et amis et autres membres de sa famille l’ayant côtoyée au fil du temps. Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre à 14 h, en l’église de Saint-Pascal.